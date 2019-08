मैदान पर क्रिस गेल से मजे लेते दिखे विराट कोहली, बारिश के बीच खूब किया डांस

गुयाना। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। बारिश ने मैच के बीच में एक बार नहीं बल्कि कई बार बाधा डाली और अंत में मैच को रद्द ही करना पड़ गया। मैच रद्द होने से विराट कोहली भले ही भड़के हुए नजर आए, लेकिन बारिश के दौरान मैदान पर विराट कोहली का कूल अंदाज दिखा। दरअसल, विराट ने मैदान पर कैरेबियन म्यूजिक और कैरेबियन खिलाड़ियों के साथ डांस किया। इस दौरान कोहली के साथ केदार जाधव भी थिरकते हुए दिखे।

Things to do when rain stops play

Stay indoors ❎

Dance to entertain☑️

Watch @imVkohli showcase some dance moves 🕺 as rains 🌧️ washout the 1st ODI between #WIvIND

.#Morecricket #FuriousAndFast #SPNSports pic.twitter.com/RygpUBQKfT