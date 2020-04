Irrfan Khan के निधन पर Virat Kohli ने जताया दुख, बताया प्यारा व्यक्ति

नई दिल्ली : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) का बुधवार को निधन हो गया। इरफान ने मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। 54 साल की इरफान काफी अरसे से बीमार थे। साल 2018 में ही उन्होंने बताया था कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। मार्च 2018 में उन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। इसके बाद पिछले साल उनके पूरी तरह से स्वस्थ होने की खबर आई थी और उन्होंने हिंदी मीडियम फिल्म के सीक्वल अंग्रेजी मीडियम में काम भी किया था। लेकिन वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए थे और दो साल बाद वह जिंदगी के साथ जारी जंग हार गए। उनके निधन से हॉलीवुड, बॉलीवुड समेत पूरे भारत में शोक का माहौल है। टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

कोहली ने ट्विट कर जताया शोक

इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर विराट कोहली स्तब्ध रह गए और उन्होंने ट्वीट कर इस पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा- 'इरफान खान के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा का धनी यह व्यक्ति सबसे बहुत प्यार से लोगों से मिलते थे और सबके दिल को छू लेते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इरफान खान के निधन की जानकारी सबसे पहले फिल्म निर्देशक शूजीत सरकार ने दी। उनके निधन की जानकारी मिलते ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। विराट कोहली के अलावा अब तक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदि समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

Saddened to hear about the passing of Irrfan Khan . What a phenomenal talent and dearly touched everyone's heart with his versatility. May god give peace to his soul 🙏