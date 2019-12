कोहली ने यूं ही नहीं विंडीज के गेंदबाज की काटी रसीद, बल्कि लिया 2 साल पहले का बदला

नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पहला टी20 मैच खेला गया। इस मैच को टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो कप्तान विराट कोहली रहे, जिन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में नॉटआउट 94 रनों की पारी खेली।

कोहली ने काटी विंडीज के गेंदबाज की रसीद

विराट कोहली ने अपनी पारी में 6 चौके और 6 ही छक्के जड़े। कोहली ने सबसे ज्यादा मार विंडीज के अगर किसी गेंदबाज में लगाई तो वो हैं केसरिक विलियम्स। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कुछ इशारेबाजियां भी हुईं और कोहली ने तो अपने अग्रेशन से स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया।

#ViratKohli don't mess with Kohli If ur bad he's ur dad🔥🔥 pic.twitter.com/YsDNipUlMJ

2 साल पहले का लिया बदला

- विराट कोहली ने इस मैच में विंडीज के केसरिक विलियम्स से 2 साल पहले का बदला भी लिया। दरअसल, कोहली का ये सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कोहली के इस सेलिब्रेशन का मतलब क्या था? दरअसल, कोहली ने ऐसा करके 2 साल पहले का बदला लिया था।

Another Day Another Celebration King Kohli 👑#TeamIndia #INDvWI #ViratKohli #KingKohli #Celebration



Video by https://t.co/2Li4qZJKpZ pic.twitter.com/mquJRr3YKI