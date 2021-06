फादर्स डे: सचिन से लेकर पांड्या तक इन क्रिकेटर्स ने पिता को किया याद, तस्वीरें शेयर कर लिखे इमोशन मैसेज

नई दिल्ली। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, मंदीप सिंह, दीप्ति शर्मा, सानिया नेहवाल, कुलदीप यादव और ईशान किशन सहित अन्य भारतीय क्रिकेटरों ने फादर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए अपने-अपने पिता को शुभकामनाएं दी।

Happy father's day to all the father's all across the world. Of all the wonderful things that God has blessed me with, being a father is by far the greatest joy and blessing . As I miss my old man this day, I also celebrate our memories together. ❤️ — Virat Kohli (@imVkohli) June 20, 2021

'मैं आज भी आपको मिस करता हूं पापा'

विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा कि दुनिया के सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। भगवान ने मुझे जो कई शानदार चीजों से नवाजा है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी खुशी और खास बात एक पिता होना है। मैं आज भी अपने दिवंगत पिता को मिस करता हूं और साथ ही उनके साथ बिताई पलों को सेलिब्रेट करता हूं।'

We have some things that act as time machines for us. A song, a smell, a sound, a flavour.



For me, it's something from my Father's childhood that always takes me on a trip down memory lane.

On #FathersDay I want to share that special place with you all.

Miss you always, Baba. pic.twitter.com/I9LXa7wgMK — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 20, 2021

'बाबा आपकी हमेशा याद आती है'

सचिन ने फादर्स डे पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए टाइम मशीन का काम करती हैं। यह एक गीत, एक स्मेल, ए साउंड या कोई फ्लेवर हो सकता है। मेरे लिए यह मेरे पिता के बचपन का पालना है, जो मुझे हमेशा यादों के सफर पर ले जाता है। मैं फादर्स डे के मौके पर उस खास जगह को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। बाबा आपकी हमेशा याद आती है।

Papa, there’s so much about fatherhood that I’ve learned from you. The love & guidance that you’ve shown us has helped us become who we are today. I promise to take everything that you’ve taught me on my journey of fatherhood with Agastya. We love you, we miss you ❤️ #FathersDay pic.twitter.com/nJ24PLx1cW — hardik pandya (@hardikpandya7) June 20, 2021

'सही मूल्य सिखाने के लिए धन्यवाद'

भारतीय टीम के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने ट्वीट किया कि पापा, पितृत्व के बारे में बहुत कुछ है, जो मैंने आपसे सीखा है। आपने हमें जिस तरह का प्यार और मार्गदर्शन दिखाया है, उसने हमें वो बनने में मदद की है जो हम आज हैं। मैं वादा करता हूं कि अगस्त्य (हार्दिक का बेटा) को पितृत्व की उसी यात्रा पर ले जाऊंगा, जो आपने मुझे सिखाया है। हम आपसे प्यार करते हैं और आपको याद करते हैं।

Happy #FathersDay Papa ❤️ Thank you for teaching me the right values at a young age which I will always carry with me. pic.twitter.com/RaVeZPJQvC — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 20, 2021

'मुझे कम उम्र में सही मूल्य सिखाने के लिए आपका धन्यवाद'

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने पिता के साथ तस्वीरे शयर करते हुए लिखा कि हैप्पी फादर्स डे पापा। मुझे कम उम्र में सही मूल्य सिखाने के लिए आपका धन्यवाद, जो मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा।

Love the cool acronyms from Hon. VP Naidu ji.

Trying few:

Bahut Affectionate Adorable Papa - BAAP.

Dedicated and Devoted - DAD

Faithful And Trustworthy Honouring Every Responsibility - FATHER#HappyFathersDay pic.twitter.com/xNGb0b72F3 — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 20, 2021

A father is neither an anchor to hold us back nor a sail to take us there. A father is a guiding light whose love shows us the way. #HappyFathersDay pic.twitter.com/6BRkMucOq1 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 20, 2021

'पापा मैं आपका आभारी हूं'

कुलदीप जो फिलाहल श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले भारतीय टीम के साथ क्वारंटीन में रह रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पर अपने पिता के साथ तस्वीर पोस्ट कर लिखा, जिस पर मैं भरोसा करता हूं। वो जो चाहे कुछ भी हो जाए मेरा समर्थन करते हैं। पापा, मैं आपका आभारी हूं। हैपी फादर्स डे।

'आपने मेरा निस्वार्थ भाव से समर्थन किया'

ईशान ने कहा, जीवन में उतार-चढ़ाव के समय हमेशा मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद पापा। आपने निस्वार्थ भाव से मेरा समर्थन किया है और डेडी कूल मैं आपका आभारी हूं। आप रॉकस्टार हैं।

'हम आपको बहुत प्यार करते हैं'

हरभजन सिंह की पत्नी ने गीता बसरा ने हरभजन और उनकी बेटी को फोटो शेयर करते हुए लिखा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पापा को हैपी फादर्स डे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं।

गौरतलब है कि फादर्स डे भारत, अमरीका समेत जहां 20 जून को मनाया जाता है वहीं देशों में इसके लिए अलग दिन है। पुर्तगाल, स्पेन, क्रोएशिया, इटली जैसे कैथोलिक यूरोपीय देशों में फादर्स डे 19 मार्च को मनाया जाता है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे सितंबर माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में फादर्स डे नवंबर माह के दूसरे रविवार का मनाया जाता है जबकि रूस में फादर्स डे 23 फरवरी को मनाया जाता है।