नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड दौरे से पहले काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ जून में होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से अपने आपको दूर रखा है। विराट इंग्लैंड की खिलाफ सीरीज को अधिक तवज्जो दे रहे हैं और उसी की तैयारी के चलते काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे। इसी साल 3 जुलाई से भारत अपना इंग्लैंड दौरा शुरू करेगी जिसमे 5 टेस्ट, तीन वनडे और तीन T20 मैच होने हैं। कोहली का इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में प्रदर्शन साधारण रहा है। इंग्लैंड में विराट 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिसमे उन्होंने मात्र 134 रन बनाए हैं। विराट काउंटी में अच्छा प्रदर्शन कर अपना मनोबल बढ़ाना चाहेंगे।

सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेलेंगे विराट

BCCI के अधिकारी ने बताया कि "विराट डिवीजन एक की काउंटी टीम कि लिए खेलते नजर आएंगे. मैं इसके आगे कुछ नहीं जोड़ना चाहूंगा. सरे और एसेक्स की टीम से चर्चा हुई है।" वैसे विराट का सरे की टीम से खेलना तय माना जा रहा है। वो आईपीएल खत्म होने के बाद इंग्लैंड के लिए रवाना हो जायेंगे जहां सरे के लिए तीन मैच वो हेंपशायर, समरसेट और यॉर्कशायर के खिलाफ खेलेंगे।विराट 9 जून से 28 जून तक काउंटी क्रिकेट खेलेंगे।

विराट के अलावा 3 और भारतीय खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट खेलेंगे

चेतेश्वर पुजारा , मुरली विजय और ईशांत शर्मा पहले से ही काउंटी क्रिकेट टीमों के लिए खेलने की तैयारी कर चुके हैं। तीनो ही खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इन खिलाड़ियों के काउंटी खेलने से फायदा मिलने वाला है। पुजारा और इशांत शर्मा आईपीएल के वक्त भी काउंटी खेलेंगे क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल नीलामी में नहीं बिक सके थे। विराट का ये फैसला टीम इंडिया के काफी फायदेमंद होगा। बता दें कि अफ्रीकी सीरीज के दौरान भारतीय टीम को पहले टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। टीम की इस हार के पीछे वहां के पिचों पर अभ्यास नहीं किया जाना प्रमुख था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कोहली कुछ भी बाद में कहने के लिए नहीं छोड़ना चाहते।

दिग्गजों ने की विराट के फैसले की तारीफ

वीवीएस लक्ष्मण और हर्षा भोगले ने कोहली के काउंटी क्रिकेट खेलने के निर्णय को ट्वीट कर सराहा है। दोनों ने ही उनके 'खेल में परिपक्वता पाने' के जज्बे की सराहना की है।

Virat Kohli has made a strong statement of intent about the England tour where he has unfinished business by opting to play county cricket. In doing so, has also prioritised opposition by missing the test against Afghanistan