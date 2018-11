नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब से अपना नाता तोड़ लिया है। फिलहाल सहवाग किंग्स इलेवन पंजाब में बतौर मेटॉर थे। सहवाग ने इस बात की घोषणा अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट लिखते हुए की है। गौरतलब हो कि आक्रमक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे सहवाग बतौर खिलाड़ी आईपीएल के दो सीजनों में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेले। इसके बाद सहवाग ने मेटॉर(सलाहकार) के तौर पर किंग्स इलेवन पंजाब को तीन सीजनों तक मार्गदर्शित किया।

सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा -

सहवाग ने ट्वीट पर लिखा कि सभी अच्छी चीजें एक समय के बाद खत्म हो जाती है। मेरा किंग्स 11 पंजाब के साथ काफी अच्छा समय बीता। खिलाड़ी के रूप में 2 सीजन और सलाहकार के रूप में 3 सीजन मैंने इस टीम के साथ बिताए। अब किंग्स 11 के साथ मेरा संबंध समाप्त हो गया है और मैं यहां के समय के लिए आभारी हूं और टीम को आगे के समय के लिए सबसे अच्छा कामना करता हूं।

All good things must come to an end and I've had a wonderful time at Kings 11 Punjab, for 2 seasons as a player and 3 as a mentor. My association with Kings 11 comes to an end and I am thankful for the time I have had here and wish the team all the very best for the times ahead.