नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। सहवाग ने केरल में भीड़ के हत्थे चढ़े आदिवासी युवक मधु के परिवार की आर्थिक सहायता की। सहवाग ने मधु के परिवार को डेढ़ लाख रुपये का चेक दिया। बता दें कि पिछले महीने मधु को चावल चोरी की आरोप में भीड़ के बांध कर बुरी तरह से पिटा था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस घटना पर पूरे देश में रोष जाहिर किया गया था। खुद सहवाग भी मामले पर ट्वीट कर विवाद के शिकार हो गए थे।

क्यों मारा गया था मधु -

केरल निवासी आदिवासी युवक मधु की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस युवक का जुर्म सिर्फ इतना था कि इसने किसी की दुकान से खाने का एक पैकेट चुराया था। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला उसके बाद आस-पास के लोगों ने मधु को घेर लिया और मौके पर ही उसे मार डाला।

Activist Rahul Easwar confirms that he has received a cheque of Rs 1.5 lakhs sent by Virender Sehwag for the mother of Madhu(a tribal man who was beaten to death in Palakkad earlier this year). Rahul Easwar will hand over the cheque on April 11 pic.twitter.com/a5sGeCHqai