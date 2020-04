वीरेंद्र सहवाग अंगद की तरह विकेट पर जमा लेते थे पांव, अब बताया रामायण के इस किरदार को प्रेरणा

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा हुआ है। यह लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बढ़ने के पूरे आसार हैं। लॉकडाउन में सबलोग घरों में रह रहे हैं। लोगों को घर में रखने के दौरान लोग समय काट सकें, इसके लिए दूरदर्शन दोबारा से रामायण सीरियल दिखा रहा है। इस बीच टीम इंडिया (Team India) पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने खुलासा किया कि उन्होंने लंबी-लंबी पारियां खेलने की प्रेरणा रामायण के किरदार अंगद से ली थी।

सहवाग अंगद की तरह जमा लेते थे विकेट पर पांव

वीरेंद्र सहवाग ने विस्फोटक और लंबी-लंबी पारियां खेलने के लिए मशहूर थे। विकेट पर जम जाने के बाद उनको आउट करना मुश्किल हो जाता था। 104 टेस्ट में उन्होंने 23 शतक की मदद से 8586 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने छह दोहरे शतक दो तिहरे शतक भी लगाए हैं। इसके अलावा 251 वनडे में उन्होंने 8273 रन बनाए हैं। वनडे में भी उनके नाम 15 शतक हैं। वह किस तरह विकेट पर पांव जमा लेते थे, इसका बेहतरीन उदाहरण यह है कि भारत की तरफ से छह दोहरे शतक और दो तिहरे शतक लगा चुके हैं। टेस्ट में दो तिहरे शतक लगाने वाले वह भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं। इसके अलावा वनडे में 150 से ज्यादा रनों की कई पारियां खेल चुके हैं। इसके अलावा एक दोहरा शतक भी उनके नाम है।

So here is where i took my batting inspiration from :)



Pair hilana mushkil hi nahi , namumkin hai . #Angad ji Rocks pic.twitter.com/iUBrDyRQUF