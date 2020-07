Waqar Younis का 23 साल बाद बड़ा खुलासा, Azhar की पत्नी पर अश्लील टिप्पणी से भड़के थे Inzamam

नई दिल्ली : 1997 में भारत में खेले जा रहे सहारा कप के दूसरे मैच के दौरान पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) बैट लेकर एक भारतीय प्रशंसक को मारने दौड़े थे। इस कारण उन पर दो मैच के लिए प्रतिबंध भी लगा था। तब बताया गया था कि इंजमाम को उनके डीलडौल आकार के कारण वह प्रशंसक 'आलू' कहकर चिढ़ा रहा था। इस कारण वह भड़क गए थे। इस घटना के 23 साल बाद उस सीरीज में उनके साथी खिलाड़ी रहे वकार यूनिस (Waqar Younis) ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 'आलू' पुकारे जाने के कारण उस भारतीय प्रशंसक से इंजमाम नाराज नहीं थे, बल्कि इस बात पर गुस्सा थे कि वह टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) की पत्नी पर अश्लील टिप्पणी कर रहा था।

भारतीय प्रशंसक के साथ वह झड़प आज भी लोगों को याद है

इंजमाम उस भारतीय प्रशंसक पर इतने खफा थे कि वह अकेले भीड़ में घुसकर उसे घसीटते हुए मैदान की ओर ले आए थे। इंजाम की इंडियन फैन (Indian Fan) के साथ यह झड़प अब तक लोग भूले नहीं हैं। इंजमाम इतने गुस्से में थे कि जब उस प्रशंसक को उनके कब्जे से निकाल लिया गया, तब भी वह बैट लेकर उसे मारने दौड़ पड़े थे। वकार ने एक पॉडकास्ट शो पर बताया कि हां, दर्शकों में वहां कोई जरूर था, जो इंजमाम को 'आलू' के नाम चिढ़ा रहा था, लेकिन उस भीड़ में वह व्यक्ति भी था, जो लगातार अजहर की पत्नी के लिए अश्लील फब्तियां कस रहा था। वकार ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह काफी बकवास बोल रहा था।

कोर्ट ने BCCI को Deccan Chargers को 4800 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश, बोर्ड दे सकता है चुनौती

भारतीय खिलाड़ियों से हमारी काफी अच्छी दोस्ती थी

वकार ने कहा कि इंजमाम तो इंजमाम हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वकार ने एक बार और जोर देकर कहा कि जैसा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि उन दिनों दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच ऑफ द फील्ड (Off The Field) काफी अच्छी दोस्ती होती थी और दोनों टीम के खिलाड़ी एक-दूसरे का काफी सम्मान करते थे। इंजमाम इसी दोस्ती के कारण उस भारतीय प्रशंसक से लड़ने पहुंच गए थे। वकार ने कहा कि 'हम फील्ड (On The Field) पर काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन जब बात दोस्ती की आती थी तो हम एक-दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते थे। वकार ने कहा कि वहां कोई था जो अजहर की पत्नी पर कमेंट कर रहा था। सच बताएं तो उन्हें अच्छे से यह नहीं पता कि वह क्या-क्या बक रहा था।

South African Cricketer ने पूरी टीम पर लगाया नस्लवाद का आरोप, बोले- बस के पीछे दौड़ कर जाता था स्टेडियम

12वें खिलाड़ी से मैदान पर मंगवाया बल्ला

वकार यूनिस ने बताया कि इसके बाद कप्तान से कहकर इंजमाम ने अपनी फील्ड पोजिशन बदलवाई। फिर 12वें खिलाड़ी से मैदान पर बल्ला मंगवाया। इसके बाद जो हुआ वह सबके सामने था। वह बल्ला लेकर उस भारतीय प्रशंसक की ओर दौड़ पड़े और उसे लेकर मैदान में आ गए। इस घटना के बाद इंजमाम को दो एकदिवसीय मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी और अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े। इंजमाम को बचाने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को आगे आना पड़ा। उन्होंने उस भारतीय प्रशंसक से बात कर सारा मामला कोर्ट के बाहर सेटल किया।

वकार ने माना कि जो हुआ वह गलत हुआ, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह यह बता रहे हैं कि कैसे दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे के लिए हर मौके पर खड़े रहते थे।