नई दिल्ली। ईडन पार्क में चल रहे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन बारिश के चलते सिर्फ 23.1 ओवर ही फेकें जा सके। केन विलियम्सन ने कल की पारी को आगे बढ़ाते हुए शानदार शतक बनाया। यह उनका टेस्ट मैचों में 18वां शतक था। शतक लगाने के साथ ही विलियम्सन न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड मार्टिन क्रो के नाम था जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 17 शतक बनाये थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने 171 रनो की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड के 58 रनो के जवाब में कीवीओं ने 4 विकेट खो कर 229 रन बना लिए हैं।

न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड विलियम्सन के नाम

विलियम्सन ने अपनी 102 रनो की पारी के जरिए मार्टिन क्रो के 17 शतकों के रिकॉर्ड को तोडा। विलियम्सन के शतक पूरा करते ही बारिश के कारण टी ब्रेक जल्दी ले लिया गया । लगातार बारिश के चलते दूसरा और तीसरा सेशन धुल गया। इंग्लैंड विलियम्सन का विकेट लेने से खुश होगा। विलियम्सन तेज गेंदबाज एंडरसन की अंदर आती गेंद पर 84वें ओवर में एलबीडब्लू आउट हुए। एंडरसन के नाम तीन सफलताएं रहीं।

न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति मे, इंग्लैंड के लिए बारिश बचा सकती है मैच

मेहमान टीम इंग्लैंड मैच के उस समय बंद होने से काफी नाखुश होगी जब नई गेंद ने लाइट्स में काफी हलचल करना शुरू किया था। मौसम तीसरे और चौथे दिन भी खराब होने की सम्भावना में न्यूजीलैंड जल्द से जल्द इंग्लैंड को दुबारा बैटिंग के लिए बुलाना चाहेगी। इंग्लैंड को पहली इनिंग में 58 रन पर आउट करने के बाद न्यूजीलैंड आसानी से मैच जीतने के करीब है। इंग्लैंड की टीम को खराब मौसम ही बचा सकता है। इंग्लैंड की पहली पारी में बोल्ट ने 6 और साउदी ने 4 विकेट झटक कर, 58 रन के स्कोर पर आल आउट कर दिया था।

Congratulations to Kane Williamson on becoming the highest Test century maker in the history of New Zealand cricket. Done it so quietly, at just 27 years of age. If anyone deserved this, it was Kane. Always a joy to watch him bat. #NZvENG pic.twitter.com/AdXfXNQ9JD