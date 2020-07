Eng vs WI : बारिश की बौछार से विंडीज को मिली थोड़ी राहत, चौथे दिन का खेल रद्द

मैनचेस्टर : इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ (West Indies vs England) चल रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल बारिश में धुल गया। इसी के साथ मैच बचाने के लिए संघर्ष कर रही वेस्टइंडीज (West Indies Cricket Team) की टीम को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी पांचवें दिन का पूरा खेल बाकी है और वेस्टइंडीज को जीत के लिए जहां असंभव लक्ष्य 389 रन बनाने हैं तो वहीं इंग्लैंड को महज आठ विकेट लेने हैं। अगर इंग्लैंड (England Cricket Team) इस मैच में जीत जाती है तो वह सीरीज पर 2-1 से कब्जा करने के साथ विजडन ट्रॉफी (Wisden Trophy) भी अपने नाम कर लेगी, लेकिन अगर पांचवें दिन भी बारिश या बल्लेबाज की बहादुरी के कारण वेस्टइंडीज इस मैच को बचा लेती है तो पिछली बार सीरीज जीतने के कारण रबर उसके पास रह जाएगी।

