2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुआ महिला टी20 क्रिकेट, आईसीसी ने किया औपचारिक ऐलान

दुबई। महिला क्रिकेट को 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल कर लिया गया है। मंगलवार को आईसीसी ने इस बात की पुष्टि करते हुए ये बताया कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टी20 क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, जिसका आयोजन बर्मिंघम में 27 जुलाई से 2022 से 7 अगस्त 2022 तक किया जाएगा।

ये टीमें लेंगी हिस्सा

जानकारी के मुताबिक, कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनियाभर की आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें शामिल हैं।

2028 के ओलम्पिक खेलों में शामिल किया जा सकता है क्रिकेट

Women’s T20 Cricket has been confirmed for inclusion at the Birmingham 2022 Commonwealth Games 👏 pic.twitter.com/2rTfeZ0tKn