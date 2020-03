महिला टी-20 विश्व कप : भारतीय महिला टीम के फाइनल में पहुंचने पर विराट-अनुष्का ने दी बधाई

नई दिल्ली : भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) का इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम (England Women Cricket Team) के साथ आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके बावजूद अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने के कारण भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। भारत की महिला क्रिकेट टीम पहली बार आईसीसी टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। टीम इंडिया के इतिहास रचने के बाद उसे पूरे देश से बधाइयां मिल रही है। इस लिस्ट में अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) का भी नाम जुड़ गया है। इन दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल पर अलग-अलग भारतीय टीम को बधाई दी।

विराट ने फाइनल के लिए शुभकामनाएं भी दी

विराट कोहली ने अपने ट्वीट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए लिखा- 'टीम को टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की बधाई। हम सबको आप पर गर्व है। फाइनल के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

रणजी ट्रॉफी : गुजरात को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में सौराष्ट्र, खिताब के लिए भिड़ेगी बंगाल से

Congratulations to the Indian Women's team on qualifying for the @T20WorldCup final. We are proud of you girls and wish you all the luck for the finals. 🇮🇳👏 @BCCIWomen

अनुष्का शर्मा ने मैच रद्द होने पर निराशा भी जताई

वहीं विराट कोहली की पत्नी अनुष्का ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए लिखा, 'बारिश ने मैच का मजा खराब कर दिया। हम सब एक बेहतरीन मैच के गवाह बनना चाहते थे और हमारी ब्लू गर्ल को शान से फाइनल में पहुंचते देखना चाहते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे दोनों हाथों से मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं। अब आठ मार्च तक का इंतजार और नहीं कर पा रही हूं।'

Rain played spoilsport when we all wanted to witness a great match and see our girls in blue qualify to the finals ! But nonetheless , we will take this with both hands as well 😁 cannot wait for the 8th of March 🇮🇳🏏👧