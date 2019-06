वर्ल्ड कप: भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच से हटा बारिश का साया, ग्राउंड पहुंची टीम इंडिया

साउथहैम्पटन। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज अपने अभियान की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कर रही है। ये मुकाबला साउथहैम्पटन के रोज बाउल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। मैच के शुरू होने से पहले सबसे बड़ी दिक्कत मौसम को लेकर मानी जा रही है, लेकिन मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी ये आ रही है कि मैच में किसी तरह की बाधा आने की उम्मीद नहीं है। मौसम एकदम सामान्य है और आसमान एकदम साफ है और मैच अपने तय समय पर ही होगा।

मैच पर बारिश का साया नहीं, तय समय पर होगा मैच

आपको बता दें कि मैच के शुरू होने का समय 3 बजे और टॉस का वक्त 2:30 बजे है। मैच पर बारिश का साया इसलिए बना हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले ही साउथहैम्पटन में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी। इस महामुकाबले के लिए स्टेडियम के बाहर लोगों को का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं स्टेडियम के अंदर भी लोगों की भीड़ जुटने लगी है। साथ ही टीम इंडिया भी ग्राउंड में पहुंच गई है। बता दें कि विश्व के अभी तक के मैचों के मुकाबले इस मैच में दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। आज भारतीय फैंस स्टेडियम में नजर आएंगे।

