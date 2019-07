World Cup 2019: चहल टीवी पर ऋषभ पंत का खुलासा, इंग्लैंड जाने की खबर सबसे पहले दी थी इस करीबी को

लंदन। ICC Cricket World Cup 2019 में टीम इंडिया का जीत का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक तो टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हालांकि शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने की खबर ने टीम की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी थीं, लेकिन मोहम्मद शमी ने भुवी और केएल राहुल ने धवन की कमी को पूरा किया है। हालांकि शिखर धवन की जगह अब टीम इंडिया में ऋषभ पंत को चुना गया है। शिखर धवन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं।

चहल टीवी पर ऋषभ पंत

ऋषभ ने हाल ही में बीसीसीआई के चहल टीवी पर टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने सेलेक्शन को लेकर होने वाली खुशी को इजहार किया है। ऋषभ ने कहा है कि जब पहले वर्ल्ड कप की टीम में उनका चयन नहीं हुआ था तो वो बिल्कुल निराश नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने और ज्यादा अपने गेम में सुधार की जरूरत समझी। इस दौरान ऋषभ ने बताया कि जब शिखर भाई की जगह उन्हें इंग्लैंड बुलाए जाने के लिए कॉल आया तो उन्होंने ये बात सबसे पहले अपनी मां को बताई थी। इस खबर को सुनने के बाद ऋषभ पंत की मां सीधे मंदिर गईं थीं और भगवान का शुक्रिया अदा किया था।

MUST WATCH: #TeamIndia's latest inclusion in the side @RishabPant777 is elated post his selection in the squad & wants to win games for India #CWC19



Our latest guest on Chahal TV - Rishabh Pant - by @RajalArora @yuzi_chahal 📺📺



Full video link ➡️➡️ https://t.co/NQe8ykrrDK pic.twitter.com/4ITWO5xa5z