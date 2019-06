WC 2019: वर्ल्ड कप से पहले जंगल में मस्ती करती दिखी टीम इंडिया, क्रिकेट छोड़ खेला यह गेम

नई दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 ( 2019 Cricket World Cup ) का आगाज हो चुका है। इंडियन क्रिकेट टीम ( India national cricket team ) अपना पहला मैच 5 जून को साउथैम्पटन में साउथ अफ्रीका ( South Africa ) के खिलाफ खेलेगी। अपने पहले मुकाबले से पहले जहां टीम इंडिया प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल रही है वहीं टीम ने मौज-मस्ती का भी समय निकाल लिया।

बीते दिन टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए जंगल पहुंच गए। टीम के सभी खिलाड़ियों ने पेंटबॉल गेम में हिस्सा लिया। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी और युजवेंद्र चहल के साथ अन्य कुछ खिलाड़ियों की तस्वीरें अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की हैं। वहीं विराट कोहली ने भी अपने इस्टाग्राम अकाउंट से एक जंगल में टीम की मस्ती की एक तस्वीर पोस्ट की है।

Snapshots from #TeamIndia's fun day out in the woods. Stay tuned for more..... pic.twitter.com/nKWS21LXco — BCCI (@BCCI) May 31, 2019

पेंटबॉल गेम

इंडोर और आउटडोर खेले जाने वाले इस खेल में शूटिंग की जाती है। इस खेल में एक बंदूक में गोली के रूप में जिलेटिन की कैप्सूल्स भरी होती हैं। पेंटबॉल गेम में दो प्रतिद्वंदी टीम होती हैं जिनको एक दूसरे पर अटैक करना होता है। जिसकी टीम के ज्यादा खिलाड़ी ज़ख्मी (जिलेटिन का दाग) होते हैं वह टीम हार जाती है।

जानें कब और किससे है भारतीय टीम का मुकाबला

भारत vs साउथ अफ्रीका- 5 जून (साउथैम्पटन) दोपहर 3 बजे

भारत vs ऑस्ट्रेलिया- 9 जून (द ओवल क्रिकेट ग्राउंड) दोपहर 3 बजे

भारत vs न्यूजीलैंड- 13 जून (ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड) दोपहर 3 बजे

भारत vs पाकिस्तान- 16 जून (ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर) दोपहर 3 बजे

भारत vs अफगानिस्तान- 22 जून (साउथैम्पटन) दोपहर 3 बजे

भारत vs वेस्टइंडीज- 27 जून (ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर) दोपहर 3 बजे

भारत vs इंग्लैंड- 30 जून (एजबेस्टन) दोपहर 3 बजे

भारत vs बांग्लादेश- 2 जुलाई (एजबेस्टन) दोपहर 3 बजे

भारत vs श्रीलंका- 6 जुलाई (लीड्स) दोपहर 3 बजे