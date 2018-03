नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान में रोज कई रिकार्ड्स बनते है और कई टूट जाते हैं। लेकिन शनिवार को भारतीय टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने कुछ ऐसा किया जिसे सालों साल याद रखा जाएगा। साहा ने मात्र 20 गेंदों में शतक जड़कर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल का ट्वेंटी 20 में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इतना ही नहीं अपनी इस तूफानी पारी के दौरान साहा ने 9 सिक्स लगातर मारे ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं।

लगातार 9 सिक्स मरने वाले एकलौते खिलाड़ी

मशहूर सांख्यिकीविद और क्रिकेट विशेषज्ञ मोहनदस मेनोन के मुताबिक साहा ने अपनी आतिशी पारी में लगातार 9 सिक्स मार कर सब को चौका दिया। लगातार 9 छक्के मर कर साहा ने सिक्सर किंग युवराज सिंह का लगातार 6 सिक्स मरने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आईपीएल शुरू से मात्र 15 दिन पहले साहा ने ऐसी तूफानी पारी खेलकर सबको हैरान कर डाला जो उन्हें ऐसे फॉर्मेट में ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। साहा ने जेसी मुखर्जी ट्रॉफी ट्वेंटी -20 मुकाबले में मोहन बागान क्लब की ओर से 20 गेंदों में शतक जड़ कर गेल को भी पीछे छोड़ दिया। गेल ने आईपीएल-2013 में 30 गेंदों में शतक जमाया था।

This is how Wriddhiman Saha scored his 102* in 20 balls!

14 sixes, 4 fours, 2 singles!

1 4 4 6 4 6 6 4 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

via @Statsdilip