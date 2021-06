WTC Final के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार से न्यूजीलैंड (New Zealand) के साथ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship) फाइनल के लिए मंगलवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। न्यूजीलैंड की टीम ने भी डब्ल्यूटीसी फाइनल (WTC Final) के लिए मंगलवार को ही अपनी टीम का ऐलान किया है।

जडेजा और अश्विन टीम में शामिल

बीसीसीआई मंगलवार को ट्विटर पर टीम की घोषणा की। बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम में ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा के रूप में दो विकेटकीपर को रखा है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया है।

5 गेंदबाजों को मिली जगह

तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को जगह दी गई है जबकि बल्लेबाजों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, कप्तान विराट कोहली, उकप्तान अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी शामिल हैं।

🗒️ #TeamIndia announce their 15-member squad for the #WTC21 Final 💪 👇 pic.twitter.com/ts9fK3j89t