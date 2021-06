WTC Final: बारिश की वजह से मैच में आई बाधा तो माइकल वॉन ने लिखा- मौसम ने टीम इंडिया को बचा लिया

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज से साउथम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। हालांकि मौमस की वजह से पहले दिन का खेल बाधित हो गया है। बारिश के चलते पूरे एक सेशन का खेल धुल गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। हालांकि मौसम को लेकर पहले ही संभावना जता दी गई थी। मैच से करीब एक घंटा पहले मैच अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए छाता लेकर मैदान पर पहुंचे। वहीं बीसीसीआई ने ट्विटर पर साउथम्पटन के द एजेस बाउल स्टेडियम की फोटो शेयर करते हुए लिखा,'साउथम्पटन से गुड मॉर्निंग। हम मैच के शुरू होने के शेड्यूल टाइम से करीब एक घंटा पहले हैं, लेकिन अभी भी बूंदाबांदी जारी है। मैच अधिकारी मैदान पर हैं।'

जताई थी बारिश की संभावना

इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने साउथेम्प्टन के लिए एक मौसम पूर्वानुमान पोस्ट किया था। इसमें मैच के दिनों में 70 से 80 प्रतिशत तक बारिश की संभावना जताई गई थी। 23 जून को रिजर्व डे के दिन भी बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया था कि साउथेम्प्टन में 17 और 18 जून को गरज के साथ बारिश की संभावना 80 प्रतिशत के साथ है। इसके साथ ही 17 और 18 को आंधी-तूफान की चेतावनी भी जारी की गई थी।

यह भी पढ़ें— WTC Final: जानिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में किसको मिली जगह और कौन हुआ बाहर

I see India have been saved by the weather …. 😜 #WorldTestChampionship