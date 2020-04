Coronavirus : युवराज और हरभजन भी आए प्रभावितों के लिए आगे, की बड़ी मदद

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बाद भारत-पाकिस्‍तान समेत पूरी दुनिया की हालत खराब है। पूरी दुनिया में खेल आयोजन बंद हैं। इस मौके पर देश-दुनिया के खिलाड़ी अपने-अपने देशों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन भारत के दो खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ऐसे हैं, जो एक साथ दो देशों की मदद के लिए सामने आए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले पाकिस्तान केक दिग्‍गज शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) की संस्‍था को दान देने की अपील के बाद अब भारतीयों की मदद के लिए आगे आए हैं। युवराज सिंह ने प्रधानमंत्री केयर्स में 50 लाख रुपए चैरिटी देने की बात कही है तो वहीं हरभजन सिंह और उनकी पत्‍नी गीता बसरा ने भी जालंधर में पांच हजार जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है।

मोमबत्ती जलाने का भी युवराज ने किया था समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुश्किल वक्‍त में एकजुट रहने की अपील की थी। युवराज ने इसका समर्थन करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नौ मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया या टार्चलाइट जलाने की अपील का जिक्र करते हुए पूछा कि जब हम एकजुट होते हैं तो मजबूत होते हैं। इसके अलावा युवराज ने इस ट्वीट में यह भी कहा था कि वह इस एकता दिखाने वाले दिन में पीएम केयर्स फंड में अपना छोटा सा योगदान देना चाहते हैं। वह 50 लाख रुपये देने का वादा करते हैं। इसके अलावा प्रशंसकों से अपील की कि कृपया आप भी अपनी ओर से योगदान करें।

रिकी पोंटिंग ने अपनी पत्नी से मिली गिफ्ट प्रशंसकों के साथ की शेयर, बोले- मेरी सबसे यादगार चीज

We are stronger when we stand united.



I will be lighting a candle tonight at 9pm for 9 minutes. Are you with me?



On this great day of solidarity, I pledge Rs. 50 Lakhs to the #PMCaresFunds. Please do your bit too!@narendramodi#9pm9minutes #IndiaFightsCorona