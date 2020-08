Zak Crawley ने जीता Sourav Ganguly का दिल, एक ही पारी में बनाए कई रिकॉर्ड

नई दिल्ली : तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैक क्रॉवले (Zak Crawley) ने अपने पहले ही शतक को दोहरे शतक में तब्दील कर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली (BCCI President Sourav Ganguly) का दिल जीत लिया है। गांगुली ने उन्हें क्लास खिलाड़ी बताया। क्रॉवले के खेल से प्रभावित होकर सौरव गांगुली ने ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड को क्रॉवले के रूप में नंबर-3 का अच्छा बल्लेबाज मिला है। वह क्लास खिलाड़ी लगते हैं। उम्मीद है कि उन्हें हर प्रारूप में लगातार देखूंगा।

England have found a very good no 3 in Crawley.. looks a class player .. hope to see him in all formats regularly @nassercricket @ECB_cricket