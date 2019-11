आंध्र प्रदेशः चित्तूर में भीषण सड़क दुर्घटना, 10 की मौत

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से एक भीषण सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। यहां पर चित्तूर जिले में हुए सड़क हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और तमाम घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया।

Bangarupalem Mandal (Chittoor) Police: At least 10 people have died after a vehicle hit a divider and other vehicles in Bangarupalem Mandal of chittoor district. Injured have been admitted to hospital. Rescue operations underway. #AndhraPradesh