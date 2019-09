हरियाणा के जींद में भीषण सड़क हादसा, सेना की भर्ती से लौट रहे 10 युवक समाए मौत के मुंह में

जींद। हरियाणा के जींद शहर में मंगलवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका इलाज पीजीआई रोहतक में चल रहा है। वहीं मरने वाले सभी लोग सेना की भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट देकर लौट रहे थे। सेना की ये भर्ती हिसार में चल रही थी।

कैसे हुआ ये एक्सीडेंट

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार की देर रात जींद के रामराय गांव के पास ये हादसा हुआ। 11 बजे के आसपास एक ऑटो और तेल के टैंकर में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद ऑटो ड्राइवर और सवारियां टैंकर के नीचे दब गए, जिनमें से 10 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि मरने वाले सभी युवक हिसार में सेना की भर्ती का मेडिकल टेस्ट देकर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया है कि ऑटो चालक तेज लाइट के चलते सामने से आ रहे टैंकर को ठीक से देख नहीं पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया।

Haryana: 10 died, 1 injured after an oil tanker rammed into their autorickshaw near Ramrai village in Jind last night. They were returning from an Army recruitment rally. Police says "Relatives informed.Some of these were cadets at military academy. Academy has been informed too" pic.twitter.com/WD1DTOmMK3