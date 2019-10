नई दिल्‍ली। मंगलवार को जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। कठुआ से जम्‍मू आई एक बस से 15 किलो विस्फोटक मिला है। विस्फोटक एक बैग से मिला है। जानकारी के मुताबिक कठुआ के बिलावर में एक व्‍यक्ति ने बस के कंडक्टर को बैग दिया गया था।

इस मामले में पुलिस ने एक व्‍यक्ति को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जम्‍मू पुलिस आरोपी व्‍यक्ति से इस मामले में पूछताछ कर रही है।

