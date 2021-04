Video: 1710 डोज चुराने के बाद वापस की कोरोना वैक्सीन, कागज में लिखा- 'सॉरी, पता नहीं था'

चंडीगढ़। हरियाणा के जींद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के सिविल अस्पताल में बने वैक्सीन सेंटर का ताला तोड़कर दो चोरों ने बुधवार देर रात 1710 कोरोना वैक्सीन चोरी कर लीं। सुबह घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और दोपहर 12 बजे सिविल लाइन थाने के सामने बने एक चाय के खोखे पर एक अज्ञात बाइक सवार एक थैला देकर गया, जिसमें चोरीं हुईं कोरोना वैक्सीनों के साथ एक पर्चे पर लिखा था- सोरी, पता नहीं था कोरोना वैक्सीन हैं।

दरअसल, हरियाणा के जींद के सिविल अस्पताल में बुधवार देर रात चोरों ने कोरोना वैक्सीन की 1710 खुराक चोरी कर लीं। इसके साथ ही उन्होंने पीपीसी सेंटर से कुछ फाइलें भी चोरी कीं। चोरी की वैक्सीनों में 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सिन थीं।

गुरुवार सुबह अस्पताल पहुंचे सफाईकर्मी द्वारा ताला टूटा देखने के बाद घटना की जानकारी दी गई और फिर आनन-फानन में पुलिस-प्रशासन वहां पहुंचा। डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश पांचाल ने बताया कि वह पूरे जिले में सप्लाई किए जाने वाले मेन स्टोर की भी जांच करेंगे और अधिकारियों को जानकारी देंगे।

वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो फुटेज में दो लोगों को चोरी करते देखा गया है।

दूसरी तरफ, पुलिस द्वारा जांच और कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक युवक सिविल लाइन थाने के सामने बने चाय के खोखे पर पहुंचा। उसने चायवाले को एक झोला दिया और कहा कि इसमें थाने के मुंशी का खाना है, उनके पास पहुंचा देना। यह कहने के बाद वह युवक वहां से चला गया।

जब चायवाला झोला लेकर थाने के भीतर मुंशी के पास पहुंचा, तो झोले में चोरी की गईं कोरोना वैक्सीन रखी देखकर सभी हैरान रह गए। इन वैक्सीनों के बीच चोर ने लिखा था, 'सोरी, पता नहीं था कि करोना की दवाई है।'

At 12:30 pm, an unidentified man came to a tea stall and gave a bag to an old man. 1,710 stolen doses of Covid vaccines were recovered from the bag. The probe is underway. No arrest has been made yet: Jiytender Khatkar, DSP, Jind#Haryana pic.twitter.com/nsujQhk6kS