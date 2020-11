गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। गोल्ड स्मलिंग के मामले में दक्षिण भारत से लेकर मुंबई तक पहुंच गए हैं। कई अथॉरिटीज गोल्ड स्मलिंग को लेकर कई तरह की कार्रवाई कर रही है। जिसकी वजह से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ताजा मामला मुंबई के बोरिवली स्टेशन में देखने को मिला है। जब डीआरआई के अधिकारियों की ओर से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने के बार के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Mumbai: DRI officers arrested two passengers at Borivali station on 22nd November for possession of 12 pieces of gold bars valued at approximately Rs 6.25 Crores. The arrested persons have been remanded to judicial custody for 14 days