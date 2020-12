बालाघाट पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, 1 महिला भी शामिल

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बालाघाट के किरनापुर थाना क्षेत्र के बोरवन जंगल में सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने नक्सली मुड़भेड़ में 2 नक्सली मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि बोरवन के जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है।

Madhya Pradesh: Two naxals killed in an encounter with Police in Kirnapur area of Balaghat district. More details awaited.