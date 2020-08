Jammu-Kashmir: Baramulla में फिर शुरू गोलीबारी, मुठभेड़ में 2 जवान घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के बारामूला से बड़ी खबर सामने आई है। यहां ताजा फायरिंग में सेना ( Indian Army ) के दो जवान घायल हो गए हैं। इससे पहले आज सुबह आतंकियों की ओर से हुए एक हमले में तीन जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इस मुठभेड़ ( Jammu-Kashmir Encounter ) में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार को हुई मुठभेड़ में भारतीय जवानों ने दो आतंकियों को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जबकि बारामूला के ही क्रीरी में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के दो जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक विशेष पुलिस अधिकारी ( SPO ) शहीद हो गए।

2 terrorists have been killed in an ongoing operation in Kreeri area of Baramulla. Terrorist Sajjad who was active in north Kashmir was killed today. He was among the top 10 terrorists here. Anatula Mir, another terrorist was also killed: Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh pic.twitter.com/6Uz7mX28ZS