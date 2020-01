2002 गुजरात दंगाः सुप्रीम कोर्ट ने सरदारपुरा नरसंहार मामले में 14 दोषियों को दी जमानत, कहा- समाजसेवा करो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 गुजरात सांप्रदायिक दंगों के दौरान सरदारपुरा गांव नरसंहार मामले में 14 दोषियों को जमानत दे दी, जहां पर इस दौरान 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए 14 दोषियों को जमानत दे दी। इस दौरान अदालत ने सभी को निर्देश दिए कि वे जमानत की अवधि के दौरान सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा करें। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों का एक समूह इंदौर जाएगा जबकि दूसरा जबलपुर।

वहीं, भोपाल विधिक सेवा प्राधिकरण ने दोषियों के लिए रोजगार के अवसरों का सुझाव देने का निर्देश दिया है और कानूनी सेवा प्राधिकरण को अदालत में तीन महीने के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।

2002 Gujarat riots case: Supreme Court grants bail to 14 convicts in the Sardarpura village case. A Bench headed by Chief Justice SA Bobde grants bail to the convicts & asks them to do social service during the duration of the bail. pic.twitter.com/qN36C30iha