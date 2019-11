Breaking: झारखंड में बड़ा नक्सली हमला, तीन पुलिसकर्मी शहीद-एक गंभीर रूप से घायल

रांची। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त झारखंड के लातेहार जिले में शुक्रवार रात को बड़ा नक्सली हमला हो गया। अचानक हुए इस नक्सली हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है।

झारखंड पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में यह नक्सली हमला लोहरदग्गा और लातेहार की सीमा के करीब चंदवा थानाक्षेत्र में हुआ। रात करीब साढ़े आठ बजे नक्सलियों ने यह हमला उस वक्त किया जब हाईवे पेट्रोल का वाहन गश्त लगा रहा था।

अधिकारी ने आगे बताया गश्त के दौरान अचानक पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इससे पहले पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते नक्सली हमले को अंजाम देकर निकल गए।

Correction-3 police personnel have lost their lives, 1 critically injured, in Naxal attack in Latehar district, Jharkhand pic.twitter.com/z60GzRCyV6