मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कस्टम से पकड़ा 33 लाख का सोना, दुबई से आया था पैसेंजर

नई दिल्ली। साउथ इंडिया में दुबई से आने वाले पैसेंजर से मिलने वाले स्मगलिंग के सोना लगातार मिल रहे हैं। खास बात तो ये है अभी तक केरल स्मगलिंग केस की जांच अभी खत्म भी नहीं हुई है। ताजा मामला अब मंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। जहां से कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से करीब 33 लाख रुपए का सोना जब्त किया है। साथ ही पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया है।

Karnataka: Customs at Mangalore International Airport arrested a passenger who had arrived from Dubai on October 26. Gold worth Rs 32,96,800 was seized from the passenger. pic.twitter.com/gMoNDZAY1e