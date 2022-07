पांच महिलाओं को जाल में फंसा कर रचाई शादी, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

पुलिस ने अदपा शिव शंकर बाबू नाम के एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने जाल में फंसा 5 महिलाओं से शादी की और उन्हें ठगा भी। इसके बाद जब उसने 6वीं बार ऐसा करने की कोशिश की तो पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

हैदराबाद पुलिस ने 33 वर्षीय एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद जांच में पता चला कि आरोपी 'अदपा शिव शंकर बाबू' ने 5 महिलाओं से शादी रचा रखी है। पांचो महिलाओं को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। गाचीबोवली पुलिस निरीक्षक जी सुरेश ने बताया कि आरोपी शिव शंकर बाबू पर धोखाधड़ी,विश्वासघात और पिछली शादियों को छुपाकर शादी करने का आरोप लगाया गया है। उसके खिलाफ पिछले 4 साल से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह के पांच मामलों में जांच की जा रही है।

