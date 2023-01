बेंगलुरु में बिजनेसमैन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में BJP विधायक सहित 6 लोगों पर गंभीर आरोप

Pradeep Suicide Case Bangalore: बेंगलुरु में एक बिजनेसमैन ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घटना नए साल के पहले दिन की है। सोमवार को पुलिस के वरीय अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सुसाइड नोट में बीजेपी विधायक सहित 6 लोगों का नाम है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

47 year old Man Shoots Himself in Bangalore Six Names Including BJP MLA in suicide note