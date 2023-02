दूल्हे के गले से नोटों वाली माला की छिनतई, 80 CCTV खंगाल बदमाशों तक पहुंची पुलिस तो हुआ ये खुलासा

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली से छिनतई का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां दूल्हे के गले से नोटों की बनी माला की छिनतई की गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

500 note one lakh rupees garland snatched from the groom neck in delhi