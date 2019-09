सबसे वफादार साथी के लिए हैवान बने इंसान, महाराष्ट्र में रस्सी से बंधे 90 'कुत्ते' मरे मिले

मुंबई। महाराष्ट्र से हैवानियत की हद पार करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां के बुलधाना जिले के जंगल में 90 मरे हुए कुत्ते पड़े मिले हैं, जिनकी टांगें रस्सी से बंधी हुई थीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना पूर्वी महाराष्ट्र के एक वन क्षेत्र की है। यहां के गिरदा-सावलदाबारा मार्ग पर कई जगह मरे हुए कुत्ते पड़े मिले।

उन्होंने आगे बताया कि पांच अलग-अलग स्थानों पर 100 से ज्यादा कुत्ते पड़े मिले। इनमें से 90 कुत्ते मरे हुए थे, जबकि कुछ जीवित थे। लोगों को इस घटना का पता तब चला जब इनकी बदबू आसपास फैली।

Maharashtra: More than 60 dogs were found dead with their legs tied with strings in the forest of Girda in Buldhana district, on September 6. KN Taral, Forest Guard says,"We reached the spot immediately after we got the info. Efforts are on remove the odour in the area." pic.twitter.com/t2Xd90jcjH