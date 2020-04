चर्चित पत्रकार ने लगाया हमले का आरोप, बीजेपी नेता ने की घटना की निंदा

नई दिल्ली। देश के चर्चित पत्रकार का एक कमेंट अब कानूनी विवाद का विषय बन गया है। इस मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब चर्चित पत्रकार के कमेंट से असहमत लोगों ने दफ्तर से घर जाने के रास्ते में बीती रात हमला बोल दिया। हमले के वक्त पत्रकार की पत्नी भी गाड़ी में मौजूद थीं।

भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अर्णब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमले के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारियों से अपील की है कि वे कांग्रेस के गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही टीवी एंकर अर्णब को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं।

I visited NM Joshi Marg Police Station today morning, Inspector Mr Thorat inform Me 2 persons arrested for #ArnabGoswamiAttacked

I discussed with Senior Police Officials & Rajbhawan, want investigation of Brain behind this & protection for @ArnabGoswamiRtv @republic@BJP4India pic.twitter.com/SEmrqB4c2f