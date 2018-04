नई दिल्ली: बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम आवास के बाहर एक रेप पीड़ित महिला और उसके परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने महिला और उसके परिवार को रोक कर हिरासत में ले लिया है। महिला ने उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस विधायक के खिलाफ शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला का आरोप है कि न्याय के लिए वह हर जगह पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक कही से इंसाफ नहीं मिला है। महिला के मुताबिक सीएम योगि आदित्यनाथ के पास भी इसकी शिकायत की गई हैं । लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उलटे आरोपी पक्ष से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महिला दोपहर रविवार को अपने परिवार के साथ सीएम आवास के बाहर पहुंची और आत्मदाह की कोशिश करने लगी। आनन फानन में पुलिस ने महिला को पकड़कर शांत कराया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले एक दशक से विवाद चल रहा है । फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Lucknow: A woman & her family allegedly attempted suicide outside CM Residence. Her family alleges the woman was raped by a BJP MLA & his accomplices & no action is being taken. pic.twitter.com/Srl5yQqhXP