Mumbai में भीषण सड़क हादसा, रेस्टोरेंट में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) से दिलदहलाने वाली घटना सामने आ रही है। यहां एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं, चार लोग गंभीर रूप से घायल होगए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इधर, सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि, अभी इस घटना को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है।

रेस्टोरोंट में घुसी कार

घटना दक्षिण मुंबई इलाके की है। बताया जा रहा है कि क्रॉफोर्ड मार्केट एरिया में एक तेज रफ्तार कार ( Car Accident ) अनियंत्रित होकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सोमवार रात जनता कैफे रोस्टोरेंट में कुछ लोग बैठे थे। तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। गाड़ी से कुचलकर चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी घायलों को किसी तरह बाहर निकाला और पास के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं, इस हादसे में कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

#UPDATE: Four persons dead and four injured after a speeding car ran over them in Crawford market in Mumbai earlier today. Injured are being treated at a hospital. https://t.co/c7BV9UkTEL