Agra-Lucknow ExpressWay Accident: प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी, 41 यात्री घायल

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के उन्नाव ( Unnao ) में हुआ है। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) से आ रही बस अचानक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे ( Agra-Lucknow ExpressWay ) पर पलट गई। इस हादसे में 41 यात्री घायल हो गए हैं, इनमें 17 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बताई जारी है। बताया जा रहा है कि बस में प्रवासी श्रमिक ( Migrant Labourers ) सवार थे। वहीं, इस घटना से हड़कंप मच गया है।

तेज रफ्तार में थी बस

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान ( Rajasthan ) से ये बस पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) जा रही थी। बस में केवल प्रवासी मजदूर ( Migrant Labourers in Bus ) सवार थे। बताया जा रहा है कि बस काफी रफ्तार में थी और उन्नाव ( Accident In Unnao ) जैसे ही पहुंची कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। इस हादसे में 41 प्रवासी मजदूर घायल ( Forty Migrant Labourers injured in accident ) हो गए हैं, जबकि 17 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल ( Zila Hospital ) में भर्ती कराया गया है। वहीं, इस घटना की सूचना पुलिस ( UP Police ) की दी गई। सूचना मिलती है यूपी और यूपीडा मौके पर पहंची और राहत-बचाव में कार्य में जुट गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल, मामले की छानबीन की जा रही है। हालांकि, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है या नहीं। वहीं, घायलों के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गाय है।

लॉकडाउन में कई दर्दनाक हादसे

गौरतलब है कि लॉकडाउन ( Accident in Lockdown ) के दौरान एक्सीडेंट की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। पिछले महीने ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Accident on Agra-Lucknow ExpressWay ) पर बेहड़ा मुजावर क्षेत्र में एक बस पलट गई थी। जिसमें दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके अलावा भी सड़क हादसे में कई मजदूरों के मरने की खबरें सामने आ चुकी है। देश के अलग-अलग हिस्सों में सडक हादसों में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी।