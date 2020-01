शरजील इमाम के वकील बोले, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि आत्मसमर्पण किया है

नई दिल्ली। हिंदुस्तान के 'टुकड़े टुकड़े' करवाने जैसा विवादित भाषण देने वाले शरजील इमाम को मंगलवार दोपहर बाद जहानाबाद (बिहार) के थाना काको इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश देव ने इसकी पुष्टि की है। वहीं, शरजील के वकील ने दावा किया है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसने आत्मसमर्पण किया है।

शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, कई दिन से पुलिस डाल रही थी दबिश

शरजील के वकील ने मीडिया को बताया, "मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि नोटिस मिलते ही मेरे मुवक्किल ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस सिलसिले में नोटिस जारी किया था।"

#WATCH Bihar: JNU Student Sharjeel Imam has been brought to Jahanabad court. He was arrested from Jahanabad in Bihar by Delhi Police, earlier today. Imam had been booked for sedition by Police. pic.twitter.com/6x8gIpwRwO — ANI (@ANI) January 28, 2020

इस संबंध में दिल्ली में मौजूद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के डीसीपी राजेश देव ने कहा, "हमारी बिहार में मौजूद टीम ने शरजील को पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी जहानाबाद के थाना काको इलाके से हुई है। फिलहाल उसे कानूनी कार्यवाही के लिए काको थाने में टीम लेकर पहुंची है। इसके बाद उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर, उसे दिल्ली लाया जाएगा।"

गिरफ्तारी से पहले शरजील इमाम की मां आशफा ने लगाया बड़ा आरोप

वहीं, बिहार पुलिस के एडीजीपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली पुलिस बिहार आई और बिहार पुलिस के सहयोग से मंगलवार को शरजील इमाम को जहानाबाद से गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है।

शरजील इमाम का कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता और पीएचडी स्टूडेंट शरजील इमाम के वीडियो के सामने आते ही देश में हड़कंप मच गया था।

Rajesh Deo, DCP Crime Branch, Delhi Police: Sharjeel Imam (JNU student) was arrested from his village in Jehanabad at around 2 pm today. We are taking transit remand from Bihar and trying to bring him to Delhi from the shortest possible route. pic.twitter.com/Xp9dBm9SMq — ANI (@ANI) January 28, 2020

शरजील के खिलाफ अरुणाचल, असम, यूपी और दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह सहित कई धाराओं में केस दर्ज किए थे, तभी से शरजील फरार चल रहा था। सोमवार को ही पुलिस ने बिहार से उसके कुछ परिचितों और रिश्तेदारों को पकड़ा था।

25 जनवरी की शाम करीब 7 बजे से शरजील दिल्ली पुलिस के रडार से अचानक गायब हो गया था। शरजील को पुलिस ने उसके बाद से नहीं देखा। आखिरी बार उसे बिहार के फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग में देखा गया था।

शरजील की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो राष्ट्रहित में ना हो। अब इस मामले का फैसला अदालत करेगी।