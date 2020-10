Al Qaeda को बड़ा झटका, अफगान सेना के ऑपरेशन में मास्टरमाइंड मोहसिन अलमिसरी ढेर

नई दिल्ली। शनिवार को अफगानिस्तानी सेना ( Afgan Army ) को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। ताजा मामले में अफगान सेना ने अपने एक बड़े ऑपरेशन में अल क़ायदा ( Al Qaeda ) के मास्टरमाइंड आतंकी मोहसिन अलमिसरी को ढेर कर दिया। इसे अल कायदा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

Al-Qaeda mastermind Mohsen Almisri killed in Afghan forces operation in Andar district of Ghazni province: Afghanistan's TOLOnews