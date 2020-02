ताबूत से स्मगलिंग तो नारियल पानी की आड़ में शराब की बिक्री, एक गिरफ्तार

पटना। बिहार में भले ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हो, लेकिन तस्कर शराब की बिक्री के लिए कोई न कोई नया तरीका ईजाद कर इसकी आपूर्ति कर ही रहे हैं। इसी तरह का एक मामला नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला जहां नारियल पानी की आड़ में शराब बेची जा रही थी। वहीं, इससे पहले ताबूत में शराब की तस्करी का मामला पकड़े जाने पर यहां जमकर अफरातफरी मची थी।

पुलिस ने शराब बेचे जाने की सूचना पर एक नाबालिग को गिरफ्तार कर शराब बरामद की है। नवादा नगर के थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बुधवार को बताया, "सूचना मिली थी कि प्रजातंत्र चौक के पास नारियल पानी की आड़ में ठेले पर शराब बेची जा रही है। इसी आधार पर मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर ठेले से 200 मिलीलीटर के 16 पाउच और देसी शराब की सात बोतलें बरामद कीं।"

बिहारः ताबूत में शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4400 लीटर अल्कोहल बरामद

उन्होंने बताया कि मौके पर से नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ के आधार पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार में किसी प्रकार की शराब की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।

Bihar: A total of 502 cartons containing 4,400 litres of alcohol were recovered from 6 coffins in Saran, today. One accused arrested. Har Kishore Rai, SP Saran says,"The arrested accused belongs to Patiala. We are investigating the matter". pic.twitter.com/ActAZwUmXc