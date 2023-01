Amazon में वर्क फ्रॉम होम जॉब का लालच दे 11000 लोगों से करोड़ों की ठगी, 3 शातिर गिरफ्तार

Submitted by:

नई दिल्ली Jan 28, 2023

Fake Job Racket in Delhi: राजधानी दिल्ली में नौकरी के नाम पर लाखों बेरोजगारों को ठगने वाले कई संगठित गिरोह चलते है। गिरोह के शातिर सदस्य बड़ी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम करते हुए अच्छी कमाई का लालच देकर करोड़ों की ठगी करते है। ऐसे ही एक इंटरनेशनल गिरोह का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है।

Amazon Work from home Fake Job Racket in delhi, Police Arrested the Accused