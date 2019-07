अमित जेठवा मर्डर केस: भाजपा नेता दीनू बोघा सोलंकी समेत 7 को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। देश के चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड ( Amit Jethwa Case ) में गुजरात हाई कोर्ट ( Gujarat High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी ( Dinu solanki ) समेत सभी सात दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15-15 लाख रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है।

7 accused including former BJP MP Dinu Solanki sentenced to life imprisonment by Ahmedabad CBI Court in murder case of RTI activist Amit Jethwa who was shot dead outside the gujarat high court on July 20, 2010