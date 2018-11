अमृतसर बम धमाकाः हमले की जांच का जिम्मा NIA ने संभाला, बठिंडा से दो गिरफ्तार, दो संदिग्धों के स्केच जारी

नई दिल्ली। पंजाब के लिए रविवार का दिन किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ। लंबे समय से चल रही आतंकी घटना की आशंका हकीकत में बदल गई। अमृतसर के राजसांसी गांव में धार्मिक डेरे पर कथित आतंकी हमले में 3 लोगों की जान चली गई जबकि करीब 22 लोग घायल हो गए। हमले के बाद आनन-फानन में देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और निरंकारी भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब इस घटना की जांच के लिए nia ने मोर्चा संभाला है। रविवार देर रात एनआईए की टीम अमृतसर पहुंची। टीम की अगुवाई मुकेश सिंह कर रहे हैं।





Punjab: Three member team of National Investigation Agency (NIA) reached the blast site in amritsar . The blast that took place earlier in the day claimed three lives. pic.twitter.com/iBI0TLV84t