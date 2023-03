बिहार: सहरसा के कोर्ट परिसर में गैंगवार, हत्या के आरोपी को गोलियों से भूना, देखती रह गई पुलिस

Bihar News: बिहार के सहरसा जिले में अपराधियों का हौसला बुलंद है। तभी तो सहरसा जिला अदालत में अपराधियों ने पुलिस वालों की मौजूदगी में हत्या के एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी। कोर्ट परिसर में हत्या की घटना से पुलिस-प्रशासन के होश उड़े है। मामले की छानबीन जारी है।







An Under Trial Prisoner Was Shot Dead in the District Court Bihar's Saharsa