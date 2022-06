आंध्र प्रदेशः जादू-टोना के चक्कर में पिता ने ले ली तीन साल की मासूम बेटी की जान, मुंह में भर दिया था कुमकुम पाउडर

आंध्र प्रदेश से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां जादू-टोना के चक्कर में एक पिता ने अपनी ही तीन साल की बेटी की जान ले ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है।

Andhra Girl Dies After Father Stuffs mouth with vermillion as Ritual