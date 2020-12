Andhra Pradesh : लॉरी को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के टाकेलपाडु गांव के पास गुरुवार को सुबह भीषण सड़क हादसे की खबर है। जानकारी के मुताबिक एक लॉरी को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारने की वजह से यह दुर्घटना हुई। इस हादसे में कार सवाल 3 लोगों की मौत हो गई। छह लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Andhra Pradesh: Three persons dead, six injured after a car hit a lorry near Takkellapadu village in Krishna district