आंध्र प्रदेश में युवक ने बीच सड़क पर काट दी पत्नी की गर्दन, फिर कर दिया आत्मसमर्पण

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने बीच सड़क पर अपनी पत्नी की गर्दन काट दी।

घटना को अंजाम देने के बाद सिरफिरे युवक ने पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

Vijayawada: A man beheaded his wife on the road & then went to police to surrender, in Satyaranayana Puram area. Passers-by who saw him walking with the head shouted but he went to a nearby canal & threw it there, leaving the body abandoned on the road. #AndhraPradesh