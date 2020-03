अंकित शर्मा मर्डर केस में बड़ी कामयाबी, स्पेशल सेल ने की पहली गिरफ्तारी

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा ( Ankit Sharma ) की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की स्पेशल सेल ने सलमान ( Salman ) नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है इस गिरफ्तारी के बाद जल्द ही अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

इंटरसेप्शन के बाद पुलिस की स्पेशल सेल ने सलमान उर्फ नन्हे को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पांच नाम से जाना जाता था, जो मोमिन उर्फ सलमान उर्फ हसीन उर्फ मुल्ला उर्फ नन्हें है। आरोपी को सुंदर नगरी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने पार्षद ताहिर हुसैन को भी गिरफ्तार किया था। उनका नाम एफआईआर में था।

आपको बता दें कि इससे पहले जांच में जुटी एसआईटी ( SIT ) को अहम सुराग हाथ लगे हैं। एसआईटी को वह वीडियो हाथ लग गया है, जिसमें अंकित शर्मा की हत्या के राज छुपे हैं। यह वीडियो एक आम नागरिक ने भेजा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने इसके संकेत दिए।

